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Общество 22 мая 2017, 11:41

Судебные приставы выдворили из Свердловской области 26 иностранцев

выдворение иностранцев, Россия, Свердловская область

26 человек выдворены за пределы России. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы выдворили из Свердловской области 26 иностранцев. Все эти граждане нарушили режим временного пребывания на территории РФ.

Как пояснили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, среди граждан, отправленных самолётами на родину, были 2 украинца, 2 таджика, 3 кыргыза, 4 азербайджанца, 14 узбеков и один кубинец. Гражданин Кубы приехал в Россию как турист, но не продлил или не переоформил визу в течение 30 суток. Его препроводили в Москву, где передали пограничной службе, которая должна отправить его в Гавану.

Напомним, в целом за пять неполных месяцев 2017 года судебные приставы выдворили из Свердловской области                  532 иностранца, причём только для 127 из них билеты на транспорт покупали за счёт бюджета России.

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