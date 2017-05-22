26 человек выдворены за пределы России. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы выдворили из Свердловской области 26 иностранцев. Все эти граждане нарушили режим временного пребывания на территории РФ.

Как пояснили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, среди граждан, отправленных самолётами на родину, были 2 украинца, 2 таджика, 3 кыргыза, 4 азербайджанца, 14 узбеков и один кубинец. Гражданин Кубы приехал в Россию как турист, но не продлил или не переоформил визу в течение 30 суток. Его препроводили в Москву, где передали пограничной службе, которая должна отправить его в Гавану.

Напомним, в целом за пять неполных месяцев 2017 года судебные приставы выдворили из Свердловской области 532 иностранца, причём только для 127 из них билеты на транспорт покупали за счёт бюджета России.