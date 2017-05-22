По итогам «Матча всех звёзд» на Среднем Урале выручено 1,5 миллиона рублей

Евгений Куйвашев принял участие в «Матче всех звёзд». Фото: областной департамент информполитики

По итогам продажи билетов на благотворительный хоккейный Матч всех звёзд удалось выручить 1,5 млн рублей. Собранные средства пойдут на строительство спортплощадки в одном из детских домов Среднего Урала.

Напомним, это мероприятие состоялось 19 мая в Екатеринбурге. Как сообщает областной департамент информполитики, в Матче всех звёзд приняли участие глава региона Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

— Матч прошёл при горячей поддержке зрителей, а это самое главное, — прокомментировал организатор мероприятия Дмитрий Чукреев.