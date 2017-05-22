Екатеринбург претендует на звание «Самого бегающего города России»

В «ЗаБеге» приняли участие 1,5 тыс. человек. Фото: областной департамент информполитики

По итогам состоявшегося вчера всероссийского полумарафона «ЗаБег» у Екатеринбурга есть основания претендовать на получение звания «Самого бегающего города России». Об этом рассказал организатор мероприятия «ЗаБег», региональный представитель Лиги героев Юрий Жилинский.

Как сообщает областной департамент информполитики, на нынешний «ЗаБег», состоявшийся в рамках отечественной военно-патриотической игры «Гонка героев», вышли 1,5 тыс. свердловчан.

— В Екатеринбурге есть и другие полумарафоны, но у «ЗаБега» есть ряд значительных преимуществ. В первую очередь — это масштабность: одновременно старт был дан в десяти городах России. В итоге по количеству участников будет определён самый бегающий город России. Мы претендуем на это звание, — сказал Юрий Жилинский.

Следующее спортивное мероприятие из этой серии состоится 24 июля на горе Белой. Это будет «Гонка героев. Новая высота».