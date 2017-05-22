Адвокат Руслана Соколовского подал апелляцию на приговор

Руслан Соколовский пытается обжаловать приговор суда. Фото: Александр Исаков

Сегодня в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга адвокат Руслана Соколовского подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, 11 мая 2017 года Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте шпионского оборудования. Поводом для этого стало то, что в августе 2016 года он записал на видео процесс игры в PokemonGo в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В итоге Руслан Соколовский был приговорён к 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года, а также к 160 часам исправительных работ.