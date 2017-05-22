Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия детского центра «Развитие» в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев принял участии в открытии центра «Развитие». Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев принял участие в открытии благотворительного детского центра «Развитие» в Екатеринбурге. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Новый центр, открывшийся сегодня на улице Заводской, будет специализироваться на организации дополнительного образования для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для ребятишек из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

— Давно известно: лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их счастливыми. А занятия по душе, раскрытие таланта, совместное творчество — это настоящее счастье, это искренняя радость и чувство гармонии, — отметил Евгений Куйвашев.

В центре «Развитие» с детьми будут заниматься 14 специалистов, в том числе педагоги дополнительного образования, логопед, психолог и нейропсихолог.

По словам директора этого центра Татьяны Флегановой, помимо развития творческих способностей ребят, специалисты «Развития» будут помогать своим воспитанникам в профориентации, адаптации к будущей взрослой жизни.