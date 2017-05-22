«ОГ» публикует указ о награждении Галины Артемьевой региональным знаком отличия

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении советника директора по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг» Галины Артемьевой знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Этот документ будет опубликован в ближайшем номере «ОГ».

Напомним, Галина Артемьева, отмечающая в нынешнем мае свой юбилей, более десяти лет являлась депутатом регионального парламента. Кроме того, она активно работает в рамках Регионального совета Свердловского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления».