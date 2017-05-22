Евгений Куйвашев: «Екатеринбург вновь выиграл отбор внутри страны за право принять Всемирную выставку»

Евгений Куйвашев уверен, что борьба за право принять Expo-2025 станет хорошей возможностью для развития региона. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал решение федеральной власти представить Екатеринбург как город-кандидат на право принять Expo-2025. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— Екатеринбург вновь выиграл отбор внутри страны за право принять Всемирную выставку. Это закономерно — нами уже был приобретён бесценный опыт, когда мы на равных конкурировали с Дубаем. Кроме того, наш город не стоит на месте и продолжает активно развиваться. Это решение ещё раз подтверждает статус Екатеринбурга как одного из ключевых мегаполисов России. Наше участие в конкурсе является признанием Екатеринбурга в качестве одного из ведущих городов мира. Мы благодарны руководству страны за то, что в Урал верят, что в нас видят организаторов мероприятий высокого международного уровня наравне с нынешними кандидатами, — сказал Евгений Куйвашев.

По его мнению, участие в новом конкурсе на право принимать Всемирную универсальную выставку станет для свердловчан стимулом работать ещё энергичнее и эффективнее. Кроме того, борьба за Expo-2025 — это хорошая возможность заявить на международном уровне о том, что Средний Урал достоин внимания на туристической и инвестиционной картах мира.