Тагильчане нарисовали картину площадью 300 квадратных метров

Пока художники творили, активисты арт-группы ходили по картине в специальных костюмах и придавали абстракции нужные очертания. Фото: Ксения Кошурникова

В рамках акции "Ночь музеев" в Нижнем Тагиле создали картину площадью 300 квадратных метров. На создание полотна ушло несколько больших листов фанеры и 50 литров краски.

Над картиной работали участники арт-группы «Жизнь как перформанс» (ЖКП) и посетители городского Дворца творчества юных. К созданию гигантского произведения тагильские художники готовились загодя: приобрели листы фанеры и 50 литров краски, смастерили трёхметровые валики и краскопульты из пластиковых бутылок. В фойе второго этажа было смонтировано полотно. Пространство вокруг него затянули пленкой, чтобы брызги не попадали на стены дворца. Этажом выше, вдоль ограждения расположились сами живописцы.

Сам процесс создания картины получился захватывающим. Участники действа брызгались сверху краской и метали «бомбочки», а активисты ЖКП ходили в костюмах-касперах по фанере и придавали брызгам нужные очертания. Никакой темы изначально не задавали, в итоге, по единогласному мнению авторов, получился городской пейзаж.

-Посетители дворца были не просто зрителями, а соавторами картины, и поняли, что современное искусство не ужасное, причастным ему может стать любой желающий, - заявила организатор творческого проекта Ксения Кошурникова.

В дальнейшем арт-группа планирует разделить листы фанеры и организовать выставку фрагментов коллективно созданной картины.