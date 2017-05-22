Андрей Соболев: Борьба за право принять Expo-2025 привлечёт дополнительные инвестиции в регион

Андрей Соболев уверен, что участие в конкурсе на на право принимать Expo-2025 поможет привлечь дополнительные инвестиции в регион. Фото: Павел Ворожцов

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев прокомментировал участие Екатеринбурга в конкурсе на право принимать Expo-2025 - об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Андрей Соболев напомнил, что Екатеринбург, располагая уникальным положением на карте мира и развитой инфраструктурой, неоднократно становился площадкой для успешной организации международных встреч и крупных форумов.

-Проведение Всемирной универсальной выставки EXPO в 2025 году в Екатеринбурге несомненно даст значительный импульс к развитию городской среды, повысит качество жизни свердловчан, поможет привлечь дополнительные инвестиции в регион и будет способствовать развитию экономики и высокотехнологичной промышленности,- заявил Андрей Соболев.- Как отметил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, борьба за Expo-2025 — еще один шаг к тому, чтобы регион закрепился на туристической и инвестиционной картах мира. Уверен, что проведение EXPO в России, на Среднем Урале, станет важным этапом и в развитии всего международного выставочного движения. Надеюсь, что решение Правительства Российской Федерации будет поддержано организационным комитетом Всемирной универсальной выставки EXPO. А мы готовы показать Екатеринбург во всей его красе и продемонстрировать наше уральское гостеприимство.

Напомним, столица Урала уже участвовала в конкурсе на право принимать Expo-2020, но в решающем третьем туре голосования уступила Дубаю (ОАЭ).