Евгений Куйвашев посетит пять городов севера Свердловской области

Евгений Куйвашев встретится с жителями севера нашего региона. Фото: областной департамент информполитики

Глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки по северу Свердловской области посетит Пелым, Ивдель, Североуральск, Волчанск и Серов. Поездка состоится в течение двух дней — 22 и 23 мая.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, основная цель этого визита — обсудить с жителями северных территорий наиболее важные вопросы социально-экономического развития муниципалитетов. Предполагается, что предложения, которые прозвучат в ходе этой дискуссии, будут учтены при составлении программы «Пятилетка развития».

Кроме того, Евгений Куйвашев планирует посетить ряд социально значимых объектов. В частности, речь идёт о стройплощадке будущего бассейна в Пелыме, Волчанском механическом заводе, стройплощадках многоквартирных домов в Ивделе и Волчанске.