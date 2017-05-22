Жители Пелыма попросили Евгения Куйвашева о строительстве нового Дома культуры

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства новых объектов. Фото: областной департамент информполитики

В ходе рабочей поездки по северу Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев встретился с жителями Пелыма. Высказывая свои предложения в программу «Пятилетка развития», они попросили о строительстве нового Дома культуры.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, старый ДК сгорел в 2008 году. Его сотрудники сейчас трудятся во временном небольшом здании.

Евгений Куйвашев поддержал это предложение и сразу же дал поручение руководству Пелыма до августа нынешнего года подготовить все необходимые документы для включения этого проекта в соответствующую областную программу.

— Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежащих населённых пунктах, поскольку мне хорошо известно, как они развивались и строились. Я свою карьеру начинал, по северным меркам, совсем недалеко — в точно таком же посёлке городского типа Пойковский. Там я работал главой. На мой взгляд, самое главное — решение задач по благоустройству и вопросов о дальнейшем развитии территорий. Важно решить, как быть с дорогами, клубами, школами, как наполнить кадрами учреждения здравоохранения, — сказал Евгений Куйвашев.