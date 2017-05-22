Аркадий Чернецкий прокомментировал выдвижение Екатеринбурга на право проведения Expo-2025

Член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий прокомментировал состоявшееся сегодня выдвижение Екатеринбурга на конкурс для проведения Expo-2025. Этот комментарий опубликован в социальных сетях.

По мнению Аркадия Чернецкого, сейчас очень пригодится опыт, накопленный по время прошлого участия Екатеринбурга в конкурсе на право проведения Всемирной универсальной выставки 2020 года (напомним, это право завоевал Дубай).

— Сам факт выдвижения Екатеринбурга на конкурс — это свидетельство высокого доверия со стороны руководства страны, — сказал Аркадий Чернецкий.