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Общество 22 мая 2017, 19:13

Аркадий Чернецкий прокомментировал выдвижение Екатеринбурга на право проведения Expo-2025

Член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий прокомментировал состоявшееся сегодня выдвижение Екатеринбурга на конкурс для проведения Expo-2025. Этот комментарий опубликован в социальных сетях.

По мнению Аркадия Чернецкого, сейчас очень пригодится опыт, накопленный по время прошлого участия Екатеринбурга в конкурсе на право проведения Всемирной универсальной выставки 2020 года (напомним, это право завоевал Дубай).

— Сам факт выдвижения Екатеринбурга на конкурс — это свидетельство высокого доверия со стороны руководства страны, — сказал Аркадий Чернецкий.

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