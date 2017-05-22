Уральцы завоевали две медали на чемпионате Европы по самбо

В Минске завершился чемпионат Европы по самбо. Свердловские спортсмены, представители верхнепышминского клуба «УГМК», сумели завоевать на континентальном первенстве две медали.

Дебютант чемпионата Европы Владимир Гладких в категории до 57 килограммов смог с первой попытки добыть золотую медаль. В финальном поединке будущий чемпион оказался сильнее соперника из Грузии Вахтанга Чидрашвили, за 30 секунд до конца выполнив эффектный болевой приём.

— Мы детально разбирали борьбу Чидрашвили. Главное было контролировать свой захват, с чем Володя на протяжении всей встречи справлялся великолепно и уверенно вёл 2–0. Поэтому, когда на последней минуте он пошёл на болевой, я воспринимал это просто как желание отнять время у соперника. Но в итоге получилась действительно яркая и запоминающаяся для зрителей точка, — отметил главный тренер Владимира Гладких Валерий Стенников.

Ещё один свердловчанин Алексей Клюкин завоевал бронзовую медаль в весе до 52 килограммов. В схватке за третье место он оказался сильнее белоруса Виталия Сермяжко.