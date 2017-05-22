Владимир Мединский рассказал о поддержке региональных детских театров

Министр культуры России Владимир Мединский и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили поддержку региональных детских театров.

Теперь в течение трёх лет государство будет выделять региональным детским театрам 300 миллионов рублей. Эти средства пойдут на новые постановки, современное техническое оснащение детских и кукольных театров и на гастроли.

— Эта поддержка государства действительно необходима, потому что состояние многих детских театров плачевное, а детское направление имеет огромное значение, — отметил на встрече Сергей Безруков.

В 2016 году в Свердловской области состоялось 120 театральных премьер, 60 из которых пришлись как раз на спектакли для детей. Поэтому эта поддержка для театров нашего региона будет как нельзя кстати.