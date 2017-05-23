В результате ДТП с участием пяти автомобилей под Михайловском погибли два человека

Сразу пять автомобилей участвовали в страшном ДТП. Фото: отделение пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Прошедшей ночью (22 мая в 23:30) на автодороге Нижние Серги — Михайловск — Арти произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В результате, которого два человека погибли и семь получили травмы.

Как сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на 43-м км автодороги молодой водитель ВАЗ-21083 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Причём два из повреждённых в результате ДТП автомобиля являются микроавтобусами "Ивеко", а остальные два — легковые машины "Фольксваген" и "Тойота-Королла".

Поскольку передняя часть ВАЗа оказалась практически полностью разбита, то молодые люди, находившееся там, погибли (водитель и один из пассажиров). Кроме того, травмы получили три молодых пассажира ВАЗа, водитель одного из микроавтобусов "Ивеко" и два его пассажира, а также женщина-пассажир из "Тойоты-Короллы".