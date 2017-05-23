Евгений Куйвашев поручил отремонтировам десять километров автодорог в окрестностях Ивделя

Евгений Куйвашев встретился с жителями Ивделя. Фото: Павел Ворожцов

В ходе продолжающейся сегодня рабочей поездки врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по северным муниципалитетам Среднего Урала обсуждалась тема ремонта дорог. Глава региона дал поручение к 1 сентября отремонтировать 10 км автодорог регионального значения на территории Ивдельского городского округа.

Как сообщает областной департамент информполитики, в целом на замену асфальта будет израсходовано около 60 млн рублей.

Евгений Куйвашев лично осмотрел состояние автотрассы от Ивделя к посёлку Першино (Ивдель-4). Он распорядился обновить эту автодорогу, а также трассу Ивдель — Ивдель1.

Кроме того, глава региона обсудил с местными жителями разработку губернаторской программы «Пятилетка развития».

— Важное направление — повышение качества здравоохранения на территории Ивдельского городского округа, — обозначил ещё одну актуальную задачу на будущее Евгений Куйвашев.