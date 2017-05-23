Екатеринбуржец-алиментщик пытался спрятаться от судебных приставов в гараже

Гараж-шиномонтажку снесли: осталась чистая площадка. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге алиментщик, увидев судебных приставов, заперся в гараже. Причём гараж принадлежал бывшей тёще, а запершийся там гражданин задолжал по алиментам 300 тыс. рублей.

Как пояснили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, владелица гаража пришла на улицу Якутскую совместно с судебными приставами для того, чтобы выполнить исполнительный лист о сносе гаража. Однако выяснилось, что бывший зять заперся в помещении, переоборудованном под шиномонтажную мастерсткую, и категорически отказывается открывать двери.

Только после длительных переговоров мужчина освободил помещение. Гараж был эвакуирован. Находившееся в нём оборудование (балансировочный станок, пушка шиномонтажная, станок разбортовочный) арестовано и передано на ответственное хранение для дальнейшей оценки и реализации в счёт погашения долга по алиментам.