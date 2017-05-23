Николай Карполь, Сергей Карякин и Владислав Тетюхин номинированы на премию «Номер один»

Сергей Карякин стал одним из претендентов на звание «Человек номер один». Фото: Александр Зайцев

Волейбольный тренер Николай Карполь, победитель ралли «Дакар — 2017» Сергей Карякин и основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин вошли в число претендентов на получении премии «Номер один» в номинации «Человек номер один».

Напомним, эта премия учреждена Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральской торгово-промышленной палатой. Как сообщили в пресс-службе СОСПП, в 2017 году она будет вручаться в первый раз.

Всего в лонг-лист номинантов включён 71 человек. Премия будет присуждаться по восьми номинациям: «Предприниматель номер один», «Человек номер один», «Чиновник номер один», «Инвестор номер один», «Промышленник номер один», «Профессионал номер один», «Эксперт номер один» и «Материал номер один». Полный список номинантов опубликован на официальном сайте ежегодной премии промышленников и предпринимателей.

«Областная газета» является информационным партнёром этого мероприятия.