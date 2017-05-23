Депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв намерен стать кандидатом в губернаторы

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселёв на своей странице в Фейсбуке подтвердил, что намерен участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Напомним, эти выборы назначены на 10 сентября 2017 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЕГД, Константин Киселёв работает в Институте философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Между прочим, он специализируется на теории политики. Депутатом Екатеринбургской гордумы он избран в 2013 году, возглавляет фракцию политической партии «Гражданская платформа». Однако это вовсе не значит, что выдвигаться в губернаторы он будет именно от этой партии.