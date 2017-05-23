В Екатеринбурге маленький ребёнок упал с десятого этажа и остался жив

Жильцам многоэтажек нужно особенно бдительно следить за детьми: родители отвлеклись на пару минут - малыш выпал из окна. Фото: Алексей Кунилов

Следственный отдел Октябрьского района г. Екатеринбурга СК России по Свердловской области проводит доследственную проверку по поводу происшествия, случившегося днём 21 мая. Тогда на улице Большакова мальчик 2015 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома.

По предварительным данным пресс-службы Следственного управления СКР по Свердловской области, в момент происшествия ребёнок в квартире был не один: с мамой и дядей. Однако дядя находился в другой комнате, а мама ненадолго вышла на кухню, чтобы налить ребёнку питья. Буквально за несколько минут малыш сумел самостоятельно добраться до окна и выпасть.

К счастью, падение смягчили ветви деревьев, растущих около здания, а также грунт в том месте был мягкий. Ребёнок сейчас находится в больнице.