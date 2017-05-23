Свердловчанка Ксения Перова выиграла золото Кубка мира по стрельбе из лука

Призёр Олимпийских игр-2016, представительница Лесного Ксения Перова в составе национальной команды (Саяна Цыремпилова и Наталья Эрдыниева) выиграла соревнования на этапе Кубка мира по стрельбе из классического лука, который завершился в Шанхае.

Россиянки в финале одержали победу над командой США со счётом 6:2. Тройку сильнейших замкнули китаянки. Напомним, что ранее российская команда одерживала победы над сборными Южной Кореи (6:0) и Китая (5:3).

К сожалению, Ксения не смогла завоевать медаль в личном первенстве: в малом финале за бронзу она уступила японке Рен Хаякаве (3:7) и стала только четвёртой.