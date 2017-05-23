В Волчанском городском округе Евгений Куйвашев осмотрел стройплощадку дома для переселенцев из аварийного жилья

В ходе рабочей поездки по северным муниципалитетам Среднего Урала Евгений Куйвашев много общается с местными жителями. Фото: Павел Ворожцов

В посёлке Вьюжный (Волчанский городской округ) глава региона Евгений Куйвашев осмотрел стройплощадку, где возводится дом для переселения жителей аварийных зданий. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В новостройку, которую сейчас возводят на улице Западной, скоро переселятся 47 семей из аварийного жилого фонда. Сейчас дом готов на 60%. Строители обещают сдать его в эксплуатацию до 1 сентября нынешнего года.

— После переезда граждане смогут оценить все блага цивилизации и будут жить в достойных условиях, — рассказал Евгению Куйвашеву региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.