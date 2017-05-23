Евгений Куйвашев дал интервью серовскому телеканалу

Евгений Куйвашев впервые дал телеинтервью по вопросам, волнующим жителей одного муниципального образования. Фото: скриншот программы "Актуальное интервью"

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев дал эксклюзивное интервью телеканалу "Канал-С" в Серове по итогам рабочей поездки по северным муниципалитетам области.

Впервые глава региона смог посетить местную телестудию, чтобы ответить на вопросы, актуальные для серовчан и жителей соседних муниципалитетов.

-Мы зафиксировали все предложения, которые жители северных территорий внесли в программу "Пятилетка развития". Каждое обращение будет рассмотрено и так или иначе найдет отражение в программе,- сказал Евгений Куйвашев журналисту Вере Теляшовой в ответ на вопрос о впечатлениях от двух дней, проведённых в Ивделе, Пелыме и Серове.

В студии телеканала Евгений Куйвашев ответил на вопросы об инвестпроектах, здравоохранении, благоустройстве, реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в городском округе, затронул и другие темы. Полное интервью можно посмотреть здесь.