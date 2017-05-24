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Общество 24 мая 2017, 10:50

Улицу Репина в Екатеринбурге сегодня вечером закроют на ремонт

Екатеринбург, перекрытие улиц, улица Репина

Маршрут № 1 временно будет ходить по другим улицам. Фото: Алексей Кунилов

С вечера 24 мая по 5 июня в Екатеринбурге будет полностью закрыто движение по улице Репина на участке от улицы Малышева до Крауля. Одновременно перекроют бульвар Денисова-Уральского от дома № 2 до улицы Московской.

Основной причиной этого в пресс-службе мэрии Екатеринбурга назвали необходимость проведения реконструкции и капитального ремонта автомагистралей.

Поскольку речь идёт о закрытии движения на участке, играющем важную роль в транспортной инфраструктуре города, то придётся менять маршруты троллейбусов № 3, 7 и 17. Временно они будут разворачиваться в районе перекрёстка улиц Малышева и Репина.

Плюс к тому, изменения ждут и тех горожан, которые привыкли пользоваться трамваями. Маршрут № 11 закрыт. А маршруты № 1, 3, 21 и 19 с 18:00 26 мая по 16:00 9 июня и ежедневно с 09:00 до 16:00 с 10 по 15 июня будут ездить по другим улицам. № 1: cтанция Вторчермет — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Белореченская — Западное депо. № 3: станция «ЦПКиО» — улица Луначарского — улица Челюскинцев — улица Московская — улица Белореченская — станция Волгоградская — улица Белореченская — улица Радищева — станция «ЦПКиО». № 21: станция «ЦПКиО» — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Белореченская — Западное депо — улица Белореченская — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Луначарского — станция «ЦПКиО». № 19: станция Машиностроителей — улица Халтурина — станция «ВИЗ».

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