Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Политика 24 мая 2017, 12:15

В Серове Евгению Куйвашеву передали папку с наказами избирателей

Евгений Куйвашев, Серов, рабочая поездка, "Единая Россия"

Секретарь регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий и глава региона Евгений Куйвашев - участники праймериз "Единой России". Фото: областной департамент информполитики

Депутат регионального парламента, экс-глава Серова Владимир Анисимов вручил врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву папку с наказами избирателей. Это событие состоялось на встрече Евгения Куйвашева с секретарями отделений партии «Единая Россия» в Северном управленческом округе.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этом мероприятии, состоявшемся в Серове, приняли участие 210 секретарей «первичек». Глава региона рассказал им о структуре будущей программы «Пятилетка развития», основная цель которой — вывести Средний Урал на лидирующие позиции в России.

— Северные территории — это фундамент всего Урала. А главная ценность севера Свердловской области — это его люди, талантливые, работоспособные и очень искренние, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

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