Владимир Путин обсудил создание Национального плана по борьбе с допингом

На президентском Совете по спорту Владимиру Путину представили проект Национального плана по борьбе с допингом. Новый план уникален тем, что проблема, свойственная чисто спортивной отрасли, приравнивается к бедам общероссийского масштаба.

- Я внимательно посмотрел, действительно, план всеобъемлющий, серьёзный. Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще. Российский спорт должен стать чистым от допинга. Это задача номер один. Мы все должны работать над реализацией этого плана и достижением главной цели, - отметил Владимир Путин.

Стоит отметить, что план содержит семь больших разделов. О самых важных пунктах плана читайте в ближайшем номере "ОГ".