Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Спорт 24 мая 2017, 13:05

Владимир Путин обсудил создание Национального плана по борьбе с допингом

На президентском Совете по спорту Владимиру Путину представили проект Национального плана по борьбе с допингом. Новый план уникален тем, что проблема, свойственная чисто спортивной отрасли, приравнивается к бедам общероссийского масштаба.

- Я внимательно посмотрел, действительно, план всеобъемлющий, серьёзный. Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще. Российский спорт должен стать чистым от допинга. Это задача номер один. Мы все должны работать над реализацией этого плана и достижением главной цели, - отметил Владимир Путин.

Стоит отметить, что план содержит семь больших разделов. О самых важных пунктах плана читайте в ближайшем номере "ОГ".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (24 мая)

В 1967 году в Верхней Салде на улице Энгельса был установлен пилон с портретом Алексея Евстигнеева. Кроме того, в городе есть обелиск, посвящённый салдинцам - Героям Советского Союза. Всего на нём указано пять имён, в том числе и Евстигнеева Фото:prosv.ru
Этот день в истории Свердловской области - 24 мая

Радио Звезда

Радио Звезда