В Москве прошли обыски в «Гоголь-центре»

По версии следствия, некоммерческая организация «Седьмая студия», которую возглавлял Серебренников, получила от Министерства культуры России 70 миллионов рублей в качестве субсидии на развитие современного искусства, и эти средства могли быть похищены. Всего в рамках дела расследуют хищения на сумму около 200 миллионов рублей. По данным ТАСС, Серебренников был допрошен в качестве свидетеля. Также обыски были проведены у бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум.

Кирилл Серебренников — режиссёр фильмов «Изображая жертву», «Ученик», «Палата №6», «Измены» и других. Фильм «Ученик» в 2016 году получил специальный приз Каннского фестиваля. Всего режиссёр поставил около 50 спектаклей в театрах России, Латвии, Германии. К слову, одной из первых московских постановок режиссёра стал спектакль «Пластилин» по пьесе свердловского драматурга Василия Сигарева. Летом 2017-го в Большом театре должна состояться премьера балета «Нуреев» в постановке Серебренникова и Юрия Посохова.