В УрФУ появится Уральский гуманитарный институт

УрФУ объявил о реорганизации. Фото: Александр Исаков

С 19 июня 2017 года в Уральском федеральном университете начнёт работать Уральский гуманитарный институт. Как пояснили в пресс-службе УрФУ, в составе этого подразделения объединятся Институт гуманитарных наук и искусств и Институт социальных и политических наук.

Они были созданы в 2011 году. Теперь их ждёт реорганизация. Между прочим в состав Института гуманитарных наук и искусств входит и факультет журналистики.

— Количество студентов растёт. Это радует и одновременно огорчает. Кроме того, в этом году в состав журфака вошла кафедра издательского дела. Конечно, мы потребуем увеличения ставок, — сказал директор департамента «Факультет журналистики» УрФУ Борис Лозовский.

Перед Уральским гуманитарным институтом будет поставлена задача дальнейшего увеличения количества студентов: как минимум ещё на 150 человек. Безусловно, это приведёт и к росту числа преподавателей.