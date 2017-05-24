Евгений Куйвашев поддержал проекты Сергея Носова по обновлению инфраструктуры Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев и Сергей Носов обсудили проекты нового строительства в Нижнем Тагиле. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проекты по обновлению инфраструктуры Нижнего Тагила. Об этих планах ему рассказал глава города Сергей Носов.

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Куйвашев осмотрел площадку, где возводится микрорайон «Муринские пруды», и осмотрел здание Нижнетагильского государственного цирка, реконструкция которого сейчас завершается. Кроме того, глава региона ознакомился с планами дорожного строительства в городе. Одновременно он дал поручения, позволяющие оказать финансовую поддержку для завершения создания парка «Народный».

— Надо заявляться в федеральную программу на следующий год. Федеральная программа — это большие средства — 100-150 млн рублей. Поэтому надо обязательно заявляться. И тогда можно будет всем миром, действительно, сделать хороший парк, — сказал Евгений Куйвашев.