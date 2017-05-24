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Экономика 24 мая 2017, 17:24

Выросло число уральцев с низкими доходами

Число уральцев с чрезвычайно низкими доходами на сегодня составляет 436,6 тысячи человек, такие данные озвучил Свердловскстат. Между тем ещё в 2014 году число жителей региона, заработок которых был ниже прожиточного минимума, составляло 356 тысяч человек – это 8,3 процента от общего количества населения региона. В 2015 году доля бедных свердловчан выросла до 9,7 процента, в 2016 году – до 10,1 процента.

Прожиточный минимум на Среднем Урале в I квартале 2017 года составлял 9 тысяч 973 рублей. Однако, согласно исследованию портала «Зарплата.ру», опрошенные жители Екатеринбурга считают бедными тех, чей доход на члена семьи составляет менее 20 тысяч рублей.

  • Опубликовано в №91 от 25.05.2017
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