Выросло число уральцев с низкими доходами

Число уральцев с чрезвычайно низкими доходами на сегодня составляет 436,6 тысячи человек, такие данные озвучил Свердловскстат. Между тем ещё в 2014 году число жителей региона, заработок которых был ниже прожиточного минимума, составляло 356 тысяч человек – это 8,3 процента от общего количества населения региона. В 2015 году доля бедных свердловчан выросла до 9,7 процента, в 2016 году – до 10,1 процента.

Прожиточный минимум на Среднем Урале в I квартале 2017 года составлял 9 тысяч 973 рублей. Однако, согласно исследованию портала «Зарплата.ру», опрошенные жители Екатеринбурга считают бедными тех, чей доход на члена семьи составляет менее 20 тысяч рублей.