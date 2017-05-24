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График встреч с Евгением Куйвашевым

Политика 24 мая 2017, 17:44

Евгений Куйвашев заявил о намерении продвигать выставку вооружений в Нижнем Тагиле как туристический продукт

Евгений Куйвашев, Нижний Тагил

Евгений Куйвашев предложил сделать посещение выставки вооружений в Нижнем Тагиле бесплатным для свердловчан. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении продвигать выставку вооружений на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле как туристический продукт. Об этом он сегодня сказал на встрече с секретарями «первичек» партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле.

Как сообщает областной департамент информполитики, речь идёт о том, чтобы сделать демонстрационные показы военной техники на полигоне «Старатель» максимально доступными для россиян.

— Практически для всех жителей России, УрФО эта выставка всегда воспринималась как деловое событие. А сейчас мы объявим о доступности выставки для всех. Заявим о включении мероприятия во все туристические календари и проспекты. Знаете, сколько людей к нам приедут? — отметил Евгений Куйвашев.

Кроме того, он предложил областному правительству сделать посещение выставки бесплатным для свердловчан и максимально доступным для гостей из других регионов России.

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