Евгений Куйвашев заявил о намерении продвигать выставку вооружений в Нижнем Тагиле как туристический продукт

Евгений Куйвашев предложил сделать посещение выставки вооружений в Нижнем Тагиле бесплатным для свердловчан. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении продвигать выставку вооружений на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле как туристический продукт. Об этом он сегодня сказал на встрече с секретарями «первичек» партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле.

Как сообщает областной департамент информполитики, речь идёт о том, чтобы сделать демонстрационные показы военной техники на полигоне «Старатель» максимально доступными для россиян.

— Практически для всех жителей России, УрФО эта выставка всегда воспринималась как деловое событие. А сейчас мы объявим о доступности выставки для всех. Заявим о включении мероприятия во все туристические календари и проспекты. Знаете, сколько людей к нам приедут? — отметил Евгений Куйвашев.

Кроме того, он предложил областному правительству сделать посещение выставки бесплатным для свердловчан и максимально доступным для гостей из других регионов России.