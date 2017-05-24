Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Общество 24 мая 2017, 18:19

Михаила Юревича арестуют на два месяца сразу же после пересечения им границы России

Михаил Юревич, арест, экс-губернатор Челябинской области

Михаила Юревича арестуют сразу после пересечения российской границы. Фото: пресс-служба СКР

Свердловский областной суд сегодня заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму в 26 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, сегодня Свердловский областной суд удовлетворил соответствующее представление прокуратуры на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. С момента пересечения Михаилом Юревичем границы РФ либо его экстрадиции с территории другого государства он сразу же отправится под арест на два месяца. Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, недавно СКР объявил экс-губернатора Челябинской области в международный розыск.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (24 мая)

В 1967 году в Верхней Салде на улице Энгельса был установлен пилон с портретом Алексея Евстигнеева. Кроме того, в городе есть обелиск, посвящённый салдинцам - Героям Советского Союза. Всего на нём указано пять имён, в том числе и Евстигнеева Фото:prosv.ru
Этот день в истории Свердловской области - 24 мая

Радио Звезда

Радио Звезда