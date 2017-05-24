Михаила Юревича арестуют на два месяца сразу же после пересечения им границы России

Михаила Юревича арестуют сразу после пересечения российской границы. Фото: пресс-служба СКР

Свердловский областной суд сегодня заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму в 26 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, сегодня Свердловский областной суд удовлетворил соответствующее представление прокуратуры на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. С момента пересечения Михаилом Юревичем границы РФ либо его экстрадиции с территории другого государства он сразу же отправится под арест на два месяца. Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, недавно СКР объявил экс-губернатора Челябинской области в международный розыск.