К пятнице на Средний Урал вернётся летняя погода

Предстоящие выходные - самое время для велосипедной прогулки на природе. Фото: Александр Исаков

Летняя погода вернётся в Свердловскую область к концу недели. Уже на пятницу Гидрометцентр России прогнозирует потепление до +24 градусов по Цельсию.

В субботу и воскресенье воздух в Екатеринбурге будет прогреваться до +23 и +20 градусов. Однако зонты лучше дома не оставлять: возможны кратковременные дожди. С понедельника опять пойдут сильные ливни и похолодает.

Одновременно специалисты Уральского гидрометцентра считают, что в регионе сейчас сложились погодные условия, способствующие образованию смога. По их данным, скопление вредных примесей в атмосфере будет наблюдаться в Каменске-Уральском до 20 часов 25 мая и в Краснотурьинске до 20 часов 27 мая.