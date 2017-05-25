Евгений Куйвашев предложил направить на создание системы «Безопасный город» средства от штрафов за нарушение ПДД

Системы фотовидефиксации нарушений ПДД доказали свою эффективность. Фото: Александр Зайцев

Глава региона Евгений Куйвашев предложил направить на внедрение комплекса «Безопасный город» средства, соизмеримые с поступлениями в бюджет от штрафов за несоблюдение ПДД. Такое заявление прозвучало на совещании с членами регионального кабинета министров и представителями правоохранительных органов.

Как сообщает областной департамент информполитики, на сегодняшний день в Свердловской области действуют 127 комплексов фотовидеофиксации нарушений нарушений правил дорожного движения.

По словам Евгения Куйвашева, расширение использования такого оборудования уже приносит свои положительные плоды. За прошлый год количество ДТП по вине водителей на Среднем Урале уменьшилось на 13,8% по сравнению с 2015 годом. Кстати, в целом за время работы новой системы фотовидеофиксации на территории нашего региона (с 2013 по 2016 год) с нарушителей ПДД взыскано свыше миллиарда рублей штрафов.

Одновременно в Свердловской области создаётся аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», значительно облегчающая работу полицейских.

— Учитывая, что создание региональной платформы и внедрение комплекса достаточно дорогостоящий процесс, имеет смысл рассмотреть возможность его финансирования за счёт поступления штрафов за нарушение правил дорожного движения, — сказал Евгений Куйвашев.