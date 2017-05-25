Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Земства 25 мая 2017, 12:42

Владимир Путин наградил уральского сверловщика орденом Почёта

Владимир Путин со сверловщиком Уральского завода транспортного машиностроения Борисом Крутаковым на вручении госнаград

Вручение госнаграды стало для Бориса Крутакова неожиданностью. Фото: скриншот видеофрагмента с официального сайта Президента России

Сверловщик Уральского завода транспортного машиностроения Борис Крутаков удостоился ордена Почёта - вчера государственную награду ему вручил в Кремле Президент России Владимир Путин.

Всего на церемонию вручения государственных наград Российской Федерации в этот раз пригласили около тридцати выдающихся россиян, работающих в сфере науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта.

В их числе - заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова, актриса Ольга Погодина, композитор и певец Денис Майданов, старший лётчик-испытатель акционерного общества «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» Михаил Беляев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (25 мая)

На сегодняшний день, как сообщили «ОГ» в Центре общественных связей группы «Синара», заводом выпущено 30 пятивагонных «Ласточек» комплектации «Стандарт» и одна — комплектации «Премиум». Фото: Александр Зайцев.
Этот день в истории Свердловской области - 25 мая

Радио Звезда

Радио Звезда