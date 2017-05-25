Владимир Путин наградил уральского сверловщика орденом Почёта

Вручение госнаграды стало для Бориса Крутакова неожиданностью. Фото: скриншот видеофрагмента с официального сайта Президента России

Сверловщик Уральского завода транспортного машиностроения Борис Крутаков удостоился ордена Почёта - вчера государственную награду ему вручил в Кремле Президент России Владимир Путин.

Всего на церемонию вручения государственных наград Российской Федерации в этот раз пригласили около тридцати выдающихся россиян, работающих в сфере науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта.

В их числе - заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова, актриса Ольга Погодина, композитор и певец Денис Майданов, старший лётчик-испытатель акционерного общества «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» Михаил Беляев.