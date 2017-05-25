В Екатеринбурге из-за ремонта у Центрального стадиона автобусы семи маршрутов поедут по другим улицам

Семь автобусных маршрутов сегодня изменились. Фото: Александр Исаков

ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» объявило об изменении схемы движения семи автобусных маршрутов. Это связано с объявленным вчера мэрией Екатеринбурга закрытием улицы Репина.

В список автобусных маршрутов, которые временно (с 25 мая по 6 июня 2017 года) меняются, попали: № 21, 24, 25, 28, 61, 85, 95.

Маршрут автобуса № 24 временно укорочен: от «Широкой речки» он будет ходить только до остановки «Контрольная».

Автобус № 21 теперь будет ездить к железнодорожному вокзалу через улицы Белореченская, Посадская, П. Тольятти, Московская и проспект Ленина (далее по маршруту). В обратном направлении он пойдёт по проспекту Ленина, по улицам Московская, Гурзуфская, Посадская и Белореченская (далее по маршруту).

Автобус № 25 будет в обоих направлениях ходить через улицу Гурзуфская.

Автобус № 28 к ГКБ № 7 станет ездить по улицам Крауля, Викулова, Н. Васильева, Репина, Гурзуфская, Посадская, П. Тольятти, Московская и пр. Ленина (далее по маршруту). В обратном направлении — по проспекту Ленина, улице Репина, Верх-Исетскому бульвару, улицам Кирова, Токарей и Крауля (далее по маршруту).

Автобус № 61 на ЖБИ пойдёт по улицам Опалихинская, Готвальда, Черепанова, Стрелочников, Свердлова, К. Либкнехта, Малышева (далее по маршруту), а в обратном направлении — по проспекту Ленина, Верх-Исетскому бульвару, улицам Кирова, Бебеля и Готвальда (далее по маршруту).

Автобусы № 85 и 95 направлены по улицам Крауля, Токарей и Репина (далее по маршруту).