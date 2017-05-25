Более трети россиян считают приговор Руслану Соколовскому адекватным

ВЦИОМ опубликовал сегодня результаты опроса общественного мнения жителей России о приговоре Руслану Соколовскому. Напомним, он искал покемонов в екатеринбургском храме.

Согласно результатам опроса о Руслане Соколовском слышали 58 % россиян. Правда, в курсе деталей только 15%. 34 % россиян расценивают произошедшее как святотатство. Четверть опрошенных акцию блогера считает правонарушением: 11 % - мелким хулиганством, 14 % - уголовным преступлением. 18 % называют поступок Соколовского «самопиаром», 16% - ребячеством.

Подавляющее большинство уверены: Соколовский заслуживает наказания. Каждый третий опрошенный высказался за общественные работы, каждый пятый – за штраф. Лишение свободы на 15 суток назвали 5 % респондентов. Вынесенный приговор (условный срок 3,5 года) одни сочли излишне суровым (20 %), а другие – недостаточно жёстким (16 %). Однако более трети россиян (36 %) назвали его адекватным.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов так комментирует результаты опроса: «Запрос на уважение, который всё сильнее звучит в нашем обществе, очевидно, определил отношение к поступку Руслана Соколовского и судебному решению: поступок неприемлем, а наказание должно быть не карающим, а воспитывающим».

Справка «ОГ»: Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 16-18 мая 2017 г. В нём приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стационарным и мобильным номерам.