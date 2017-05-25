По поручению Евгения Куйвашева разработан план научно-технического развития сельского хозяйства региона

Сельскому хозяйству Свердловской области необходим переход на новый технологический уклад. Фото: Алексей Кунилов

По поручению врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на Среднем Урале сформирован план научно-технического развития АПК до 2025 года. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В этом документе, в частности, речь идёт о развитии племенного птицеводства в нашем регионе. Кроме того, планом предусмотрено, что к 2025 году на базе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института будет запущено импортозамещающее производство лекарств для ветеринарии. А к 2020 году в Свердловской области должен появиться селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель».

— Считаю, следует поэтапно переходить на современные программно-целевые методы управления сельским хозяйством, не ограничиваясь командно-административными процедурами. Чтобы решить эту задачу, надо значительно усилить научный потенциал АПК, обеспечить переход отрасли на более высокий технологический уклад, — поставил задачу Евгений Куйвашев.