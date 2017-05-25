Верхнепышминцы собрали шесть тонн макулатуры на операцию школьнице

Собранная макулатура заняла целую поляну. Фото: redflagvp.ru

Жители Верхней Пышмы решили необычным способом собрать деньги на операцию одиннадцатилетней Ксении Сокольниковой. Горожане решили выручить деньги, сдав ненужные книги и газеты. За несколько часов насобирали шесть тонн макулатуры - почти три машины, сообщает govp.info.

Акцию в поддержку 11-летней Ксении Сокольниковой организовали специалисты Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Металлург». Девочка больна лейкемией, и ей срочно требуется операция.

В рамках акции прошёл концерт, во время которого жители города и представители предприятий приносили и привозили на специальную площадку макулатуру. За несколько часов верхнепышминцы сумели собрать 6 тонн вторсырья, что составило более тридцати тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на лечение девочки.

Ранее "ОГ" писала о тагильчанах, которые смогли собрать на лечение двухлетнего Миши Гулина 10 миллионов рублей.