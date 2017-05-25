Тела четырёх погибших обнаружены в Екатеринбурге после пожара в частном доме

В Екатеринбурге сгорел частный дом. Находившиеся в нём люди погибли. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Сегодня в 12:35 загорелся частный жилой дом в переулке Джамбула в Екатеринбурге. Потушив огонь, пожарные обнаружили в здании тела четырёх человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, на тушении огня работали 17 пожарных. Они задействовали три спецавтомобиля. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 100 кв м. Для того, чтобы справиться с пламенем и не допустить распространения огня на соседние жилые дома, пожарным потребовалось полчаса.

Как пояснили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области, погибли трое мужчин и одна женщина. По предварительной версии следствия, причиной пожара стал костёр, разведённый в непосредственной близости от здания.