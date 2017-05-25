Программисты из Екатеринбурга взяли бронзу на чемпионате мира

Команда департамента математики и компьютерных наук УрФУ получила бронзовые медали в финале 41-го студенческого чемпионата мира по спортивному программированию (ACM ICPC), который сегодня завершился в Рапид-Сити (Южная Дакота, США).

- Второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бороздин и первокурсник магистратуры Алексей Кунгурцев прыгнули выше своей головы, - не скрывает эмоций, комментируя бронзу чемпионата директор департамента математики и компьютерных наук Института естественных наук и математики Магаз Асанов. - Вероятность успеха равнялась примерно 0,3%: в отборочных турах принимали участие около 2 000 университетов из 103 стран мира. В этом году состав команды заменился полностью, но тренеры - бывшие выпускники нашего факультета Михаил Рубинчик и Олег Меркурьев - воспользовались накопленным опытом и смогли достойно подготовить команду.

Сборная УрФУ стала одной из четырёх российских команд, лидирующих в соревнованиях.

Чемпионом мира в этом году уже в седьмой раз стала команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики - это 12-я победа российских команд в XXI веке. Золото присудили ещё и командам Университета Варшавы, Сеульского национального университета, а также Санкт-Петербургского государственного университета. Серебро досталось сборным Московского физико-технического института, Университета Цинхуа, Пекинского и Фуданьского университетов. Бронзу, кроме УрФУ, получили студенты Корейского института передовых технологий, Королевского технологического института из Швеции и Университета Токио.Отметим, за годы участия в соревнованиях ACM ICPC студенты УрФУ завоевали четыре бронзовые (2001, 2010, 2011, 2017 годы) и одну серебряную медаль (2016 год). Всего в XXI веке чемпионами становились студенты лишь трёх стран: Россия — 12 побед, Китай — четыре и Польша — две.