В Первоуральске за долги по налогам у предприятия по выпску пластиковых окон арестовали станки

Судебные приставы обязаны исполнять исполнительный лист о взыскании налогов и сборов. Фото: Александр Зайцев

В Первоуральске предприятие по выпуску пластиковых окон в течение длительного времени не платило необходимые налоги и сборы. За это местные судебные приставы арестовали у него оборудование на 1,5 млн рублей.

Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, общая сумма задолженности по налогам и сборам, накопленной организацией-должником, достигла 4 млн рублей (включая пени). В результате приставы арестовали: фрезерный станок, станок для сварки ПВХ профилей, систему видеонаблюдения и мелкие бытовые приборы. Если в ближайшее время руководитель предприятия не решит вопрос с оплатой долга, то всё имущество будет продано.