Евгений Куйвашев поздравил УГГУ с победой университетской команды на Студенческой хоккейной лиге

Глава региона Евгений Куйвашев поздравил ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева, преподавателей и студентов этого вуза с победой университетской команды на Студенческой хоккейной лиге. Этот турнир состоялся в Тамбове, сообщает областной департамент информполитики.
— Искренне рад, что крепкий, бойцовский характер и воля к победе привели уральцев к долгожданному триумфу, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Как сообщили в информационном управлении УГГУ, в решающем матче свердловчане со счётом 6:1 обыграли команду Поволожской государственной академии физкультуры, спорта и туризма из Казани.
— Шли на финал с боевым настроем, все понимали, что легко не будет, — прокомментировал пресс-секретарь команды УГГУ Иван Кошель.