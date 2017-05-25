Евгений Куйвашев поздравил УГГУ с победой университетской команды на Студенческой хоккейной лиге

Свердловчане победили со счётом 6:1. Фото: информационное управление УГГУ

Глава региона Евгений Куйвашев поздравил ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева, преподавателей и студентов этого вуза с победой университетской команды на Студенческой хоккейной лиге. Этот турнир состоялся в Тамбове, сообщает областной департамент информполитики.

— Искренне рад, что крепкий, бойцовский характер и воля к победе привели уральцев к долгожданному триумфу, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Как сообщили в информационном управлении УГГУ, в решающем матче свердловчане со счётом 6:1 обыграли команду Поволожской государственной академии физкультуры, спорта и туризма из Казани.

— Шли на финал с боевым настроем, все понимали, что легко не будет, — прокомментировал пресс-секретарь команды УГГУ Иван Кошель.