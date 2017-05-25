Дина Рубина приедет в Екатеринбург в поисках материала для новой книги

В рамках большого путешествия по городам России в Екатеринбург приедет писательница Дина Рубина – одна из самых успешных современных русскоязычных авторов. Встреча с читателями в Екатеринбурге состоится 30 мая.

В интервью "Областной газете" Дина Рубина призналась, что едет в тур в поисках материала для новой книги.

–Я всю жизнь стремлюсь подсмотреть в окружающей реальности какие-то характеры, сцены. Жизнь часто дарит совершенно неожиданные типажи. Тем более что сейчас я собираюсь засесть за работу над большой книгой на российском материале. Для меня очень интересно взглянуть на современную, сегодняшнюю Россию, – сказала Дина Ильинична.

Также она отметила, что особенно хочет побывать в Сибири и на Урале.

– Я счастлива, что окажусь в Сибири и на Урале. Надо сказать, что я давно собиралась там побывать. Я получаю очень много писем от читателей, живущих в самых разных городах огромной этой страны – Томск, Барнаул, Новосибирск, Екатеринбург… И когда стали составлять с организатором план поездки, решили, что ориентироваться надо на отзывы читателей, – подчеркнула Дина Рубина.

Также Рубина отметила, что её привлекают уральцы.

– В вас есть что-то такое… настоящее. В детстве несколько раз мама привозила меня в Сибирь. Это был Байкал – Иркутск, Ангарск. В Ангарске жил мой дядька – военный в отставке, там жили мои сёстры, я обожала Байкал, поэтому мне ужасно хотелось ещё раз оказаться в Сибири, на Урале, – сообщила она.

Дина Рубина уже выступила в Нижнем Новгороде, Туле, Казани. На очереди – Пермь, Челябинск, а затем Екатеринбург. Далее в планах писательницы – Омск, Барнаул, Томск, Новосибирск, Красноярск. График можно посмотреть на официальном сайте писательницы.

Напомним, в этом году книга Дины Рубиной "Бабий ветер" попала в длинный список Национальной литературной премии "Большая книга". Традиционный литературный обед, на котором будет объявлен короткий список, состоится 29 мая. Впрочем, Дина Рубина сообщила "ОГ", что вряд ли приедет в этот день в Москву.

–Мне прислали письмо с приглашением на официальный обед, во время которого объявят финалистов. Я в это время буду выступать в Челябинске, и – ей-богу – мне кажется, что для меня сейчас будет гораздо интереснее встретиться с жителями Челябинска, чем присутствовать среди своей литературной братии на очередном литературном обеде, – отметила писательница.