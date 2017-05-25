В Екатеринбурге развернул работу диабетический мобильный центр

За две недели врачи из Москвы проведут обследование более чем 300 пациентам с сахарным диабетом. Фото: Александр Зайцев

Каждый день в выездном модуле Федерального эндокринологического научного центра Минздрава РФ, который установили на территории Свердловской Областной клинической больницы №1, досконально обследуют 30—35 человек с диабетом.

За две недели врачи из Москвы проведут обследование более чем 300 пациентам с сахарным диабетом — жителям Екатеринбурга и области. Прежде всего контрольные анализы и осмотры проведут всем тем, кому их уже проводили — 14 лет назад, в 2003 году, когда такой же мобильный центр приезжал из Москвы.

— В исследовательской программе примут участие 28 регионов России — столько же и те же, что участвовали в диабетическом мониторинге в начале 2000-х годов, — поясняет заведующая отделом эпидемиологии и регистра сахарного диабета Федерального государственного бюджетного учреждения Минздрава РФ, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Викулова. — Кроме тех пациентов, которых мы уже осматривали прежде, берём и новых — при помощи случайной выборки, тех, кто в эти дни приходит на приём к эндокринологам в ОКБ №1.

В двух фургонах мобильного модуля развёрнуты лаборатории и приём специалистов: ведётся оценка уровня гликированного гемоглобина крови; окулист при помощи специального прибора определяет состояние глазного дна; проводится анализ мочи на микроальбуминурию; специалист оценивает состояние стопы; кардиолог измеряет давление и оценивает данные кардиограммы; диабетолог суммирует данные и даёт рекомендации по дальнейшей терапии.

— За первые три дня работы диамобиля мы увидели, что состояние пациентов из областного центра заметно лучше, чем тех, что приехали на скрининг с периферии, — говорит главный эндокринолог Свердловской области Анна Малишевская. — Это заставляет нас сделать соответствующие выводы — следует организовать работу с диабетическими больными в небольших населённых пунктах так, чтобы это позволило сохранить их здоровье.

По окончании работы московского диамобиля в Екатеринбурге его аналог, принадлежащий Свердловской области, отправится на работу в Восточный округ. Первым из городов на пути его следования станет Алапаевск — уже в июне, а затем, в июле — Реж. Обследование наподобие московского больным диабетом будут проводить врачи ОКБ №1.

— В Свердловской области 145 тысяч человек страдает сахарным диабетом, — сообщил «ОГ» министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов. — За последние 10 лет количество больных увеличилось в 2,5 раза. Многие люди не знают, что заболели, не получают лечения, тем временем начинаются различные осложнения — поражаются различные системы организма и органы. Задача медиков — вовремя выявить развитие сахарного диабета и сохранить здоровье пациентов.