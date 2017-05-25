В КХЛ сократилось количество команд на сезон 2017/2018

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников лиги на следующий сезон. В турнире будут принимать участие 27 команд, представляющие семь стран.

Стоит отметить, что в следующем сезоне лига недосчитается двух команд. Хорватский «Медвешчак» не подал документы на участие в турнире, а новокузнецкий «Металлург» замкнул рейтинг клубов по всем параметрам. Оба клуба не примут участие в следующем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Автомобилист» по-прежнему будет выступать в дивизионе Харламова вместе с «Ак Барсом», «Ладой», магнитогорским «Металлургом», «Нефтехимиком», «Югрой» и «Трактором».

Также совет директоров КХЛ рассмотрел и утвердил концепцию новой стратегии лиги на период до 2023 года. Представленный план содержит комплексную модель развития и включает в себя систему параметров ежегодной оценки клубов КХЛ, принципов финансового «фэйр-плей» и гармонизации общей ситуации на рынке игроков. Официально она будет принята до конца текущего года.