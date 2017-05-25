Сын Александра Тарханова покинул пост главного тренера «молодёжки» «Урала»

Молодёжная команда «Урала» будет готовиться к новому сезону под руководством Погоса Галстяна. Сын Александра Тарханова Юрий Тарханов покинул пост наставника «молодёжки».

В прошедшем сезоне Погос Галстян уже руководил «молодёжкой», но затем был переведён в штаб основной команды. Готовить молодёжную команду к новому сезону будет именно армянский специалист. Молодёжный «Урал» крайне неудачно выступал под руководством Юрия Тарханова — за 13 матчей команда одержала лишь 3 победы и в итоге заняла 14-е место в турнирной таблице (из 16 команд).

Некоторые кадровые изменения коснулись и основной команды «Урала». Так, помимо Романа Павлюченко клуб покинули Александр Новиков и Жан-Жак Бугуи. Если ивуариец перешёл в стан «шмелей» прошлым летом и в основном выступал за «молодёжку», то Новиков играл за «Урал» с 2009 года.