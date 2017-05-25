Областная газета
Общество 25 мая 2017, 19:13

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви отслужил Божественную литургию в Екатеринбурге

Сегодня митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (управляющий делами Украинской Православной Церкви) и епископ Среднеуральский Евгений (викарий Екатеринбургской епархии) отслужили в Екатеринбурге Божественную литургию по случаю праздника Вознесения Господня.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний приехал на Средний Урал специально для того, чтобы поздравить с 50-летним юбилеем своего друга — протоиерея Николая Малету, настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора и ректора Екатеринбургской духовной семинарии.

— Дорогие братья и сестры, владыка Евгений, хочу попросить вас поблагодарить митрополита Кирилла за то, что я смог сегодня вместе с вами помолиться и разделить этот прекрасный престольный праздник и воочию поздравить отца Николая с его славным юбилеем. И желаю вам, дорогие братья и сестры, всегда в своей жизни ценить Божие благословение, которое присутствует в этом мире. Желаю, чтобы дух Божий очищал, просвещал и преображал нашу с вами жизнь, — сказал митрополит Бориспольский и Броварский Антоний в завершение богослужения и праздничного крёстного хода вокруг храма.

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