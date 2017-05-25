Областная газета
Общество 25 мая 2017, 19:52

Уральские студенты одержали две победы

В четверг студенческие команды хоккеистов и программистов привезли в Екатеринбург медали. Команда департамента математики и компьютерных наук Уральского федерального университета получила бронзу на чемпионате мира по спортивному программированию в Южной Дакоте (США), а команда хоккеистов из Уральского государственного горного университета — золото в Студенческой хоккейной лиге России.

«Второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бороздин и первокурсник магистратуры Алексей Кунгурцев прыгнули выше своей головы, — не скрывает эмоций, комментируя бронзу своих студентов, директор департамента математики и компьютерных наук Института естественных наук и математики Магаз Асанов. — Вероятность успеха равнялась примерно 0,3 процента: в отборочных турах принимали участие около 2 000 университетов из 103 стран мира. В этом году состав команды обновился полностью, но тренеры — бывшие выпускники нашего факультета Михаил Рубинчик и Олег Меркурьев — воспользовались накопленным опытом и смогли достойно подготовить программистов».

Хоккеисты «Горного» блестяще выступили в дивизионе «Магистр», в финале турнира разгромив соперников из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань). Евгений Куйвашев поздравил преподавателей и студентов УГГУ с победой «горняков» в Студенческой хоккейной лиге: «Искренне рад, что крепкий, бойцовский характер и воля к победе привели уральцев к долгожданному триумфу. Уверен, что студенты Уральского горного университета и впредь будут добиваться выдающихся успехов — как в освоении учебных дисциплин, так и на спортивной арене».

  • Опубликовано в №92 от 26.05.2017 
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