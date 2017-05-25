Областная газета
25 мая 2017, 23:55

В Екатеринбурге вручили «Оскары» лучшим промышленникам и предпринимателям

В канун Дня предпринимателя в Екатеринбургском театре оперы и балета чествовали уральских промышленников, предпринимателей и инвесторов, которые внесли значимый вклад в развитие области.

Бизнес-премия «Номер один» была учреждена в прошлом году Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой. Из сотни заявок эксперты отобрали лучших в нескольких номинациях:

• «Инвестор № 1» - председатель Совета директоров ОАО  Каменск-Уральский металлургический завод Владимир Скорняков;

•   «Профессионал № 1» -  генеральный директор – главный конструктор АО «Уральское проектно-конструкторское бюро» Леонид Пономарёв;

•  «Экспортёр № 1» -   генеральный директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин;

•  «Материал № 1» – Алексей Гончаров,  завод «Уралпластик»;

•  «Человек № 1» - академик,  специалист в области сильноточной электроники и импульсной энергетики Михаил Яландин;

•  «Промышленник № 1» - президент ЗАО «Научно-производственный холдинг «ВМП» Михаил Вахрушев;

•   «Предприниматель № 1»  - совладельцы общества Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский;

•  «Номинация № 1» – генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов;

 Как пояснил гость мероприятия, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, премия даёт возможность оценить успехи бизнеса в уральском регионе и стимулировать начинающих бизнесменов.

-Название премии амбициозное, но абсолютно верное: для предпринмиателя Быть первым – значит всё время находиться в движении и достигать высот, которые вчера казались недостижимыми. Продолжайте в том же духе! Вы - супер!- напутствовал участников Александр Шохин.

 Подробный материал читайте в ближайших номерах «ОГ».

 

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